Rohani, siamo in guerra, non arretreremo

(ANSA) - TEHERAN, 6 FEB - L'Iran sta affrontando "una guerra psicologica ed economica, ma non arretrerà" di fronte agli Stati Uniti. Lo ha detto oggi il presidente Hassan Rohani, in un discorso tenuto a Lahijan, nel nord del Paese.

"Non ci sarà alcun negoziato o compromesso tra Teheran e Washington. Stiamo combattendo una battaglia con gli Usa, e come la Guida (Ali Khamenei) ha detto, l'amministrazione è il comandante nella battaglia". Vale a dire il governo, presieduto dallo stesso Rohani. La Repubblica islamica sta attraversando una difficilissima crisi economica, a cui hanno contribuito le sanzioni nuovamente imposte dagli Usa con il loro ritiro dall'accordo sul nucleare del 2015.