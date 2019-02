Netanyahu cancella video elettorale

(ANSA) - TEL AVIV, 27 FEB - Un video elettorale di 'Likud tv' diffuso su Facebook - che ha usato come sfondo foto di tombe di cimiteri militari - ha suscitato un coro di forti critiche in Israele costringendo il premier Benyamin Netanyahu a scusarsi per le immagini. Nel video si vede il giornalista Avishai Ivri attaccare l'ex capo di stato maggiore Benny Gantz, ora maggiore avversario del premier, mentre sullo sfondo scorrono foto di tombe di soldati caduti. "Gantz - ha detto il giornalista di 'Likud Tv' - è parte della sinistra e la sinistra è pericolosa".

Nelle foto tra l'altro ve ne erano alcune di attacchi avvenuti con Netanyahu al governo. A fronte delle critiche crescenti, il premier ha fatto cancellare il video da 'Likud tv' e ha parlato di "un biasimevole errore editoriale"."Come fratello di un soldato caduto...comprendo bene - ha detto - la pena delle famiglie dei militari morti".