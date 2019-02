Yemen: Onu, aiuti per 4 mld di dollari

(ANSA) - GINEVRA, 26 FEB - Le Nazioni Unite hanno stimato in 4,3 miliardi di dollari o fondi necessari a finanziare i programmi di aiuti umanitari in Yemen nel 2019. "Lo Yemen resta la più grave crisi umanitaria nel mondo", ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres aprendo stamane a Ginevra la terza conferenza dei Paesi donatori sullo Yemen promossa dalla Svizzera, la Svezia e l'Onu. "Una terza conferenza non è mai una buona cosa e tutti vorremmo non essere qui", ha sottolineato il segretario generale.

L'anno scorso - ha ricordato Guterres - "abbiamo raccolto 2,6 miliardi di dollari, pari all'83% di quanto richiesto. Ma il conflitto in Yemen continua e 24 milioni di persone - pari all'80% della popolazione - hanno bisogno di aiuti umanitari e protezione". "Tra questi, due milioni di ragazze, ragazzi, donne e uomini hanno bisogno di aiuti salvavita e quasi 10 milioni sono a un passo dalla fame", ha precisato Guterres.