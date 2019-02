Londra: Hezbollah un gruppo terroristico

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Il governo britannico ha inserito l'ala politica di Hezbollah nella lista dei gruppi terroristici.

In passato Londra, come gli altri Paesi Ue, aveva distinto tra il braccio militare dell'organizzazione sciita e quello politico, che ha 13 seggi parlamentari. "Hezbollah prosegue nei suoi tentativi di destabilizzare la fragile situazione in Medio Oriente e quindi abbiamo deciso di non fare più distinzione tra l'ala militare, già messa al bando, e il partito politico", ha detto il ministro degli Interni Sajid Javid.