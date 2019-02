Gaza: a migliaia contro Abu Mazen

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Migliaia di manifestanti si sono riuniti nella Striscia di Gaza per chiedere le dimissioni del presidente dell'Autorità palestinese, Abu Mazen, dopo i suoi tentativi di fare pressione su Hamas con tagli finanziari nell'enclave impoverita. Lo riferisce Al Jazeera.

La folla pro-Hamas, riunita nella piazza di al-Sarya, ha urlato più volte al leader di "lasciare" e ha chiesto all'Anp di pagare il salario pieno ai dipendenti del settore pubblico di Gaza. I manifestanti hanno anche protestato contro il blocco della Striscia da parte di Israele.

"E' un momento storico in cui siamo qui contro l'ingiustizia e la tirannia", si legge nel comunicato delle fazioni promotrici. Allo stesso tempo, una manifestazione con migliaia di partecipanti a sostegno di Abu Mazen ha avuto luogo invece ad Hebron, in Cisgiordania.