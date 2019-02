Nato, nessuna decisione su Afghanistan

(ANSA) - BRUXELLES, 13 FEB - "Nessuna decisione è stata presa su alcun ritiro" dall'Afghanistan. "La presenza militare della Nato serve a creare le condizioni per una soluzione pacifica.

Non ci vogliamo restare per sempre. Ci stiamo per combattere il terrorismo e addestrare le forze di sicurezza, così che possano stabilizzare il loro Paese. Gli alleati della Nato ci sono andati insieme e prenderemo insieme le decisioni sulla posizione futura". Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg a margine della riunione dei ministri della Difesa.