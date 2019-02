Siria: feroci combattimenti contro Isis

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Feroci combattimenti sono in corso da ieri sera attorno all'ultima roccaforte dell'Isis in Siria, un fazzoletto di terra di 4 kmq nella provincia orientale di Dayr az Zor. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus). "La battaglia è in corso, il terreno è frastagliato di mine", ha riferito il direttore Rami Abdel Rahman.

Le forze filo-Usa a guida curda delle Sdf hanno lanciato ieri l'assalto finale alle ultime postazioni jihadiste. Sarebbero almeno 600 i miliziani dell'Isis asserragliati, in gran parte stranieri.