Parolin, speriamo conferma su Dall'Oglio

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - "Noi speriamo che queste notizie possano essere confermate. Al momento non abbiamo avuto contatti con il Nunzio apostolico". Lo ha detto il segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, commentando la notizia del Times secondo cui padre Paolo Dall'Oglio, il gesuita rapito in Siria nel 2013, sarebbe ancora vivo. "Credo che bisogna avere riscontri su queste notizie - ha aggiunto il card. Parolin - perché in questi anni abbiamo ricevuto moltissime informazioni in un senso e nell'altro". "Fino adesso le informazioni che parlavano del fatto che padre Dall'Oglio fosse ancora in vita non si sono rivelate attendibili. Vediamo", ha detto ancora Parolin.