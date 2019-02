Siria: ong, attacco su civili in fuga

(ANSAmed) - BEIRUT, 4 FEB - E' di 9 bambini e 3 donne uccisi il bilancio di attacchi di artiglieria su una colonna di civili che fuggiva dall'ultima zona della Siria orientale ancora in mano all'Isis. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus) secondo cui l'attacco è avvenuto nei pressi di Baghuz, sulla sponda orientale dell'Eufrate. I civili sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco e colpi di artiglieria sparati, secondo l'Ondus, da postazioni vicine a quelle delle forze curdo-siriane appoggiate dagli Usa. Le informazioni non possono essere verificate in maniera indipendente sul terreno.