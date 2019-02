Iraq: Ankara, 5 mld per ricostruzione

(ANSA) - ISTANBUL, 4 FEB - La Turchia fornirà un credito di 5 miliardi di dollari alle sue imprese che investiranno nella ricostruzione in Iraq. Lo ha annunciato il suo ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu. "Abbiamo già iniziato le attività di coordinamento di questi lavori di ricostruzione", ha spiegato Cavusoglu durante un incontro a Istanbul, annunciando una sua prossima visita a Baghdad ed Erbil, 'capitale' quest'ultima della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Lo stesso presidente Recep Tayyip Erdogan è atteso in Iraq dopo le elezioni amministrative del 31 marzo in Turchia.