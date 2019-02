'In Cisgiordania c'è discriminazione'

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - I rappresentanti diplomatici dei 28 Paesi dell'Ue a Gerusalemme Est e Ramallah constatano la "sistematica discriminazione legale" subita dai palestinesi in Cisgiordania: è quanto si legge in un rapporto confidenziale, al quale ha avuto accesso El Pais, rivolto ai responsabili del Servizio europeo per l'azione esterna di Bruxelles. Nel testo, i diplomatici descrivono l'esercizio dell'occupazione israeliana in Cisgiordania come "un regime duale", con un diverso trattamento per israeliani e palestinesi.

Il documento riservato, datato 31 luglio e ancora in attesa di essere studiato a Bruxelles, denuncia "la realtà di un'occupazione semi permanente".

In Cisgiordania, oltre 2,5 milioni di palestinesi sono "privati dei loro diritti civili di base" e si trovano ad affrontare "numerose restrizioni alla loro libertà di movimento", si legge nel testo.