Siria: Ong, Isis negozia resa con curdi

(ANSAmed) - BEIRUT, 31 GEN - Le forze curdo-siriane e l'Isis stanno negoziando la resa finale degli ultimi 300 jihadisti rimasti a difendere una sacca di territorio di quattro chilometri quadrati nell'est della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), secondo cui i dirigenti curdo-siriani, alleati degli Stati Uniti, stanno negoziando con i capi dello 'Stato islamico', per lo più stranieri, i termini della resa nella zona tra l'Eufrate e il confine iracheno.