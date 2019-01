Gaza: breve riapertura del valico Rafah

(ANSAmed) - GAZA, 29 GEN - Il valico di Rafah fra Gaza ed il Sinai egiziano è stato riaperto stamane nei due sensi, dopo una chiusura di due settimane. Di conseguenza circa 150 palestinesi saranno ammessi oggi in Egitto mentre la lista di attesa per gli altri - secondo fonti locali - è stimata in 15 mila persone.

A quanto pare le uscite da Gaza saranno nuovamente bloccate da domani per il persistere di dissensi fra il presidente Abu Mazen, che ha ritirato i propri funzionari da Rafah, e Hamas che ancora non ha raggiunto con l'Egitto nuove intese per la gestione del valico.

Le tensioni fra Hamas e Abu Mazen si sono peraltro accresciute ieri con il diffondersi di notizie sulla possibile dissoluzione del governo "di riconciliazione nazionale" guidato da Rami Hamdallah e su una sua sostituzione con un nuovo esecutivo in cui, a quanto pare, non ci sarebbe alcuna rappresentanza di Gaza. (ANSAmed).