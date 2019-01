Palestinese ucciso da civili israeliani

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 GEN - Un palestinese è stato ucciso questa sera al termine di uno scontro con civili israeliani vicino Ramallah in Cisgiordania. Lo ha riferito l'esercito secondo cui, in base alle prime indagini, "un conflitto à scoppiato tra civili israeliani e palestinesi in quell'area e colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi dai primi". Il ministero della Sanità palestinese - citato dalla Maan - ha confermato la morte di Hamdi Talib Naasan (38 anni), "arrivato in condizioni critiche" in ospedale "dopo essere stato colpito alla schiena".