Netanyahu, Iran non interferisca su voto

(ANSAmed) - TEL AVIV, 23 GEN - Con un insolito twitter diretto personalmente al comandante delle Guardie rivoluzionarie, gen. Qassem Soleimani, il premier Benyamin Netanyahu ha diffidato oggi l'Iran dal cercare di influenzare le elezioni politiche in Israele del 9 aprile. "Piuttosto che interferire nelle elezioni, Soleimani - ha scritto Netanyahu - farebbe meglio a verificare lo stato delle basi iraniane che sta cercando di creare in Siria": un riferimento al recente attacco condotto dall'aviazione israeliana contro obiettivi iraniani presso l'aeroporto di Damasco. "Finchè io sono premier, non cesseremo di lottare contro di loro" ha detto Netanyahu, commentando informazioni apparse su un giornale arabo, al-Jarida, per cui di recente Soleimani avrebbe compiuto un sopralluogo nella Siria meridionale a breve distanza dalle posizioni israeliane sulle alture del Golan e da là avrebbe minacciato di colpire in profondità Israele anche per suscitare reazioni politiche tali da far cadere il governo di Netanyahu.