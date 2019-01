Israele, missile Golan prodotto in Iran

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 GEN - "Il missile terra-terra di media gittata di ieri contro le Alture del Golan controllate da Israele è di produzione iraniana e non è mai stato usato all'interno della guerra in Siria". Lo ha spiegato ai giornalisti il portavoce militare israeliano Jonathan Conricus secondo cui "il missile è stato portato in Siria dall'Iran con l'intento di colpire nel futuro Israele". "Quello di ieri sul Monte Hermon - ha concluso - è stato un attacco premeditato in un'aerea dove c'erano migliaia di civili israeliani". Da parte sua il comandante dell'aeronautica di Teheran, generale Aziz Nasirzadeh ha dichiarato che l'Iran è "impaziente di combattere il regime sionista", cioè Israele, ed "eliminarlo dalla Terra".