Yemen: bloccato capo osservatori Onu

(ANSA) - BEIRUT, 17 GEN - Il capo degli osservatori Onu in Yemen, il generale olandese in pensione Patrick Cammaert, è stato bloccato oggi a Hudayda, porto conteso sul Mar Rosso, da insorti Huthi. Lo riferisce la tv panaraba al-Arabiya, che esprime la politica dell'Arabia Saudita ostile agli insorti yemeniti, vicini all'Iran. La tv afferma che Cammaert doveva recarsi stamani a una riunione con rappresentanti del governo yemenita lealista, sostenuto dai sauditi. La notizia non è verificabile in maniera indipendente sul terreno. Ieri il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha approvato l'invio a Hudayda di altri 75 osservatori per monitorare la tregua tra Huthi e forze lealiste nel porto conteso, dove passa circa l'80% degli aiuti umanitari internazionali diretti a tutto lo Yemen. Cammaert, da poche settimane a Hudayda, è a capo di una squadra di appena 20 osservatori.