'McJesus' sarà rimosso da museo di Haifa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 GEN - Dopo le proteste delle autorità cristiane, sarà rimossa da un'esposizione al Museo di Haifa l'opera dell'artista finlandese Jani LeinonAn che raffigura Ronald McDonald, dell'omonima catena di fast food, in croce al posto di Gesù. La decisione è stata presa dal sindaco della città, nel nord di Israele, Einat Kalisch-Rotem. La scorsa domenica la Chiesa greco ortodossa e quella cattolica - che già avevano protestato con forza all'apertura della rassegna intitolata 'Merci sacre' e manifestanti cristiani si era scontrati con la polizia davanti al Museo - hanno presentato istanza in tribunale per rimuovere 'McJesus' (come l'opera è stata chiamata) e altre due installazioni che ritraggono Gesù e Maria come oggetti commerciali. "L'opera - ha detto il sindaco, citata dai media - sarà rimossa al più presto possibile". Altre discusse opere saranno esposte in una stanza separata dal resto della Mostra.