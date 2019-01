Yemen: ok Onu a team osservatori tregua

(ANSA) - NEW YORK, 16 GEN - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato all'unanimità una risoluzione che chiede il dispiegamento per sei mesi di un team di massimo 75 osservatori nella città di Hodeida, in Yemen, e nei porti vicini, per monitorare il cessate il fuoco concordato nell'accordo di Stoccolma in dicembre. I Quindici hanno deciso di istituire una missione politica speciale dell'Onu (Unmha), per sostenere l'attuazione dell'accordo.