Siria: attentato kamikaze, una decina di morti

Sette siriani sono morti e altri 10 sono rimasti feriti in un attentato kimikaze nel nord della Siria, nella cittadina contesa di Manbij, tra Aleppo e l'Eufrate. Lo riferiscono fonti locali che citano testimoni oculari.

Secondo la corrispondente sul posto della tv panaraba al Mayadin, vicina all'Iran, nell'attacco anche due soldati Usa sono rimasti uccisi e altri due sono stati feriti oltre a 10 miliziani curdo-siriani, appoggiati dagli Usa.

L'Isis ha rivendicato l'attentato suicida contro le forze della Coalizione anti-Isis in Siria: lo riferisce il sito della tv panaraba, vicina all'Iran, al Mayadin. La rivendicazione dell'Isis non è verificabile in maniera indipendente.