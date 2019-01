Iran: passi versi arricchimento al 20%

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - L'Iran ha compiuto "passi preliminari per la realizzazione di un carburante moderno al 20% e siamo sulla soglia" per produrlo: lo ha detto il capo dell'agenzia atomica di Teheran in una intervista esclusiva alla tv di Stato.

L'accordo sul nucleare iraniano, stracciato dagli Usa, prevede che la soglia di arricchimento sia al 3,67%.