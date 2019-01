Ragazza saudita è arrivata in Canada

(ANSA) - TORONTO, 12 GEN - Rahaf Mohammed Alqunun, la 18enne saudita fuggita in Thailandia dal suo paese e dalla sua famiglia, è arrivata in Canada, dopo che il governo del premier Justin Trudeau le ha concesso l'asilo. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri di Ottawa, Chrystia Freeland, che l'ha accolta in aeroporto, definendola "una nuova cittadina canadese molto coraggiosa". La giovane si era imbarcata di nascosto per Bangkok dal Kuwait, dove era in vacanza con la famiglia, e all'arrivo nella capitale thailandese si era rifugiata in un albergo dello scalo sostenendo di temere di essere uccisa dagli stessi familiari perché aveva abiurato all'Islam e aveva denunciato abusi fisici e psicologici.