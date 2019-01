Tour di Pompeo in 8 paesi Medio Oriente

(ANSA) - WASHINGTON, 8 GEN - Al via in Giordania la lunga missione in Medio Oriente del segretario di stato Mike Pompeo che visitera' ben otto Paesi alleati. L'obiettivo e' di fare chiarezza e rassicurare sulla strategia dell'amministrazione Trump in Siria, dopo i segnali contraddittori degli ultimi giorni, e discutere le modalita' per intensificare le pressioni sull'Iran. Pompeo sara' anche in Egitto, Qatar, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Oman, e Kuwait. Mentre in Israele e Turchia si e' gia' recato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton.