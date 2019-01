Tempesta in Libano, scuole chiuse

(ANSAmed) - BEIRUT, 8 GEN - E' emergenza maltempo in Libano dove le scuole sono rimaste chiuse in tutto il Paese a causa delle tempeste di neve e pioggia in corso da domenica e che proseguiranno fino a domani. La tempesta è stata chiamata 'Norma' dai meteorologi locali. Decine di migliaia di profughi siriani si trovano in condizioni disperate, all'addiaccio o in campi profughi nel Nord e nel Nord-Est del Paese, dove il maltempo sta creando forti disagi.