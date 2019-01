Siria: 32 curdi filo-Usa uccisi da Isis

(ANSAmed) - BEIRUT, 8 GEN - E' di oltre 30 miliziani curdi filo-Usa uccisi il bilancio di una controffensiva dell'Isis nell'est della Siria, secondo quanto riferito stamani dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus). L'Ondus precisa che nelle ultime ore, lo 'Stato islamico' ha condotto un contrattacco nella zona di Abukamal, dove resiste all'offensiva delle forze curdo-siriane sostenute dagli Stati Uniti. E che 32 miliziani delle forze curdo-siriane sono stati uccisi. Le notizie non sono verificabili in maniera indipendente sul terreno. (ANSAmed).