Sanzioni Ue a ministero servizi Iran

(ANSA) - BRUXELLES, 8 GEN - L'Ue ha adottato sanzioni contro il ministero dell'Intelligence e della sicurezza iraniana, e due iraniani, iscrivendoli nella black list che prevede il congelamento dei beni ed il divieto dei viaggi, in risposta alle trame del regime di Teheran contro suoi oppositori in Europa. Lo si legge in una lettera che il ministro degli Esteri olandese Stef Blok ha inviato al presidente del parlamento nazionale.