Mo: Pompeo, Iran e Isis maggiori minacce

(ANSAmed) - AMMAN, 8 GEN - Il segretario di Stato Mike Pompeo ha detto che gli Stati Uniti sono intenzionati ad accrescere la pressione politica ed economica sull'Iran nel tentativo di ridurre la sua influenza nella Regione. In una conferenza stampa oggi ad Amman con il suo omologo giordano Ayman Safadi, Pompeo ha aggiunto che gli Usa sono determinati a confrontarsi con le minacce iraniane nella Regione e al tempo stesso a contrastare una possibile ripresa dello Stato Islamico in Siria o in Iraq.

''La decisione statunitense di ritirare le truppe dalla Siria non ha compromesso gli sforzi per contrastare le minacce nella Regione'' ha ribadito indicando nello Stato Islamico e nell'Iran le principali fonti di instabilita'. Gli Stati Uniti, ha precisato Pompeo, vogliono una soluzione politica per la crisi in Siria e ritengono che la Giordania possa svolgere un ruolo di mediazione. La sua visita ad Amman rientra in una missione regionale che includera' altre tappe fra le quali Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto.