Erdogan: anche curdi in forze per Siria

(ANSA) - WASHINGTON, 8 GEN - Creare "una forza di stabilizzazione con combattenti provenienti da tutta la societa' siriana", inclusi i curdi siriani, che non abbiamo legami con organizzazioni terroristiche come il Pyd/Ypg, la branca siriana del Pkk. E' il "primo passo" del piano di pace per la Siria proposto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in un intervento sul New York Times. Un'altra priorita' e' "assicurare adeguata rappresentanza politica a tutte le comunità", compresa quella curda, previa verifica sui legami terroristici.