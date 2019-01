Turchia: affonda nave da carico, 2 morti

(ANSA) - ISTANBUL, 7 GEN - Almeno 2 membri dell'equipaggio hanno perso la vita dopo il naufragio stamani di un cargo battente bandiera panamense nel mar Nero, a circa 77 miglia al largo della costa settentrionale turca di Samsun. Altri 7 marinai sono stati tratti in salvo in un'operazione di soccorso lanciata dalla guardia costiera di Ankara dopo aver ricevuto un segnale d'allarme. Le attività di ricerca proseguono per altri 4 membri dell'equipaggio con due navi e il supporto di un aereo e tre elicotteri. La nave, la Volgo Balt 214, è affondata per cause ancora da accertare mentre era diretta a Samsun dal porto russo di Azov.

Lo riferiscono le autorità locali.