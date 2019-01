Israele: morto ex ministro difesa Arens

(ANSAmed) - TEL AVIV, 07 GEN - All'età di 93 anni è deceduto la scorsa notte in Israele Moshe Arens, uno dei leader storici del Likud. Era stato ambasciatore a Washington, poi ministro degli esteri e quindi ministro della difesa nei mesi drammatici in cui, durante la guerra del Golfo (1990-91), il premier Yitzhak Shamir si trovo' ad affrontare ripetuti attacchi missilistici iracheni contro le retrovie di Israele.

''E' stato uno dei leader piu' importanti del movimento del Herut (una delle componenti del Likud, ndr)'' ha detto di lui il capo dello Stato Reuven Rivlin. ''Lo ricorderemo come uno dei migliori ministri della difesa''. Per il premier Benyamin Netanyahu - che fu lanciato nella politica appunto da Arens - egli e' stato ''una figura esemplare''. ''Non c'e' stato - ha aggiunto - un patriota piu' grande di lui''.