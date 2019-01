Gaza: numerosi arresti membri al-Fatah

(ANSA) - GAZA, 6 GEN - I servizi di sicurezza di Hamas stanno compiendo negli ultimi giorni numerosi arresti di membri di al-Fatah nella striscia di Gaza nel tentativo di impedire domani lo svolgimento di un raduno di celebrazione del 54/mo anniversario della sua fondazione. Lo riferisce la agenzia di stampa Wafa che cita informazioni giunte al Consiglio rivoluzionario di al-Fatah. Un portavoce della organizzazione, Osama al-Qawasmeh, pure citato dalla Wafa, ha assicurato che domani masse di sostenitori convergeranno egualmente nella centrale piazza Saraya di Gaza City per celebrare la ricorrenza.

Ma Hamas, rilevano fonti locali, non ha finora autorizzato la manifestazione. Ad inasprire gli animi è giunta venerdì la devastazione a Gaza degli studi della televisione Falastin legata all'Anp. Hamas ha arrestato cinque persone che, a suo dire, sarebbero ex dipendenti amareggiati per non aver percepito stipendi. Ma i dirigenti dell'Anp continuano ad accusare Hamas di essere in realtà il responsabile dell'attacco ed esigono scuse.