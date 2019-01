Khashoggi: Onu, processo Riad non basta

(ANSA) - ISTANBUL, 4 GEN - L'Ufficio dell'Onu per i diritti umani (Ohchr) ritiene "non sufficiente" il processo iniziato ieri in Arabia Saudita per l'omicidio di Jamal Khashoggi. Lo ha detto la sua portavoce, Ravina Shamdasani, ribadendo l'appello a condurre piuttosto un'inchiesta "con il coinvolgimento internazionale".

L'organismo ribadisce peraltro che non ha la possibilità di valutare se si tratti di un processo equo e giusto e sottolinea in ogni caso la sua contrarietà alla pena di morte, chiesta dalla procura di Riad per 5 degli imputati.