Israele, Likud in testa ai sondaggi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 4 GEN - Il Likud resta in assoluto il primo partito di Israele e l' opposizione è allo sbando: questo l'esito di un sondaggio di opinione condotto da Maariv a tre mesi dalle elezioni politiche. Il giornale ha inoltre rilevato che il risultato del voto non cambierebbe molto anche se per il premier Benyamin Netanyahu si profilasse una incriminazione.

Anche in quel caso il Likud conquisterebbe 30 dei 120 seggi alla Knesset. Dietro ad esso, nell'ordine, si troverebbero la Lista araba unita (13), i centristi di Yesh Atid (12), il nuovo partito del gen. (riserva) Benny Gantz (12), la 'Nuova destra' di Naftali Bennett (11) ed il partito laburista di Avi Gabbai: dopo la separazione da Tzipi Livni raccoglierebbe appena otto seggi rispetto ai 24 delle elezioni politiche del 2015. "La navicella laburista va a picco" scrive oggi in un commento Haaretz. Alcuni giornali riferiscono che all'interno del partito c'è chi vorrebbe sostituire Gabbai prima del voto.