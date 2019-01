Nuova audizione fisco per Bar Refaeli

(ANSAmed) - TEL AVIV, 3 GEN - La magistratura israeliana ha informato oggi la supermodella Bar Refaeli ed i suoi genitori Rafi e Tzipi che rischiano di essere incriminati per infrazioni fiscali, anche se possono ancora beneficiare di una audizione per tornare ad illustrare la propria versione. Lo riferiscono i media sulla base di un annuncio ufficiale divulgato oggi alla stampa delle autorità fiscali. Per il quotidiano Globes Refaeli e' sospettata di aver nascosto al fisco israeliano negli anni 2009-12 oltre 23 milioni di shekel, equivalenti a circa 5 milioni di euro. I genitori sono sospettati di riciclaggio. In un primo commento i legali della Refaeli hanno escluso che essa abbia ''nascosto redditi'' e hanno sostenuto che la vertenza riguarda piuttosto la loro classificazione. La intera vicenda, a loro parere, ''non e' di bianco o nero'' ma può essere vista sotto diverse angolazioni. Globes sottolinea che ''finora Bar, Tzipi e Rafi Refaeli non sono stati condannati di alcunchè e fino a prova contraria sono innocenti''.