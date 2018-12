'Israele approva 2191 case in colonie'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 DIC - Il Comitato superiore per la progettazione di Israele ha approvato tra ieri e oggi piani per la costruzione di 2.191 alloggi in insediamenti ebraici in Cisgiordania. Lo ha rivelato Peace Now in un comunicato in cui precisa che metà di questi progetti sono ancora in fase iniziale mentre l'altra metà sono già in una fase più avanzata. Da parte ufficiale ancora non si è avuta conferma.