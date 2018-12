Yemen: osservatori Onu oggi a Hudayda

(ANSA) - BEIRUT, 19 DIC - Sono attesi oggi in Yemen gli osservatori dell'Onu nella città portuale di Hudayda, contesa tra insorti Houthi e forze lealiste filo-saudite. Lo riferiscono media panarabi. La squadra di osservatori è guidata dal generale olandese in pensione Patrick Cammaert con esperienza in diversi teatri di guerra.

Hudayda, in mano agli Houthi e assediata dalle forze lealiste, è il principale accesso per gli aiuti umanitari verso tutte le regioni dello Yemen. La tregua raggiunta in Svezia è entrata in vigore tra lunedì e martedì. E le parti hanno da oggi tre settimane per ridispiegare le loro forze fuori dalle zone portuali e dalla città. Questa dovrà essere amministrata da una forza di polizia locale, i cui membri saranno nominati dal Comitato di coordinamento per il ridispiegamento, presieduto dal generale Cammaert e composto da rappresentanti delle forze Houthi e da quelle lealiste.