Erdogan, a breve operazione contro curdi

"Tra pochi giorni" la Turchia lancerà una nuova operazione militare nel nord della Siria contro le milizie curde "terroriste" dell'Ypg a est del fiume Eufrate. Lo ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan, intervenendo a un incontro dell'industria della difesa turca ad Ankara. L'area indicata è però di fatto sotto il controllo degli Usa, che sostengono i curdi nella lotta all'Isis. Dal 2016, Ankara ha già compiuto due operazioni militari nel nord della Siria. Resta tuttavia da capire come potrebbe effettivamente svolgersi questo nuovo intervento, vista la presenza delle forze speciali Usa. "L'obiettivo della Turchia - ha aggiunto Erdogan - non sono mai stati i soldati americani in un'operazione a est dell'Eufrate, ma i membri dei gruppi terroristici".