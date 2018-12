Salvini, visiterò tunnel Hezbollah

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Un saluto da Tel Aviv, Amici. In elicottero, pronto a sorvolare Israele e a visitare i tunnel costruiti dagli estremisti islamici nella zona Nord del Paese".

Lo scrive su Twitter il vicepremier Matteo Salvini, da oggi in visita in Israele, che aggiunge l'hashtag #SalviniIsraele.

Si tratta dei tunnel quelli costruiti da Hezbollah al confine con il Libano, che Israele sta distruggendo.