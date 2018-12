Netanyahu, chi ci attacca la pagherà

(ANSAmed) - TEL AVIV, 4 DIC - "Stiamo prendendo azioni determinate e responsabili simultaneamente in tutti i settori e continueremo con altre operazioni, aperte e coperte, in modo da assicurare la sicurezza di Israele". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu sull'operazione 'Scudo del nord' avviata dall'esercito questa mattina "il cui obiettivo è scoprire e distruggere i tunnel terroristici dal Libano". "Chiunque attacchi Israele - ha aggiunto - pagherà un prezzo pesante".

Netanyahu ha detto di aver informato il segretario di stato Usa Mike Pompeo sull'operazione in corso.