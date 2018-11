Hamas all'Onu: 'No a proposta Usa condanna su razzi'

Il leader di Hamas a Gaza Ismail Haniyeh ha scritto una lettera all'Onu nella quale denuncia l'intenzione Usa per una Risoluzione di condanna contro la pioggia di razzi lanciati dalla Striscia verso Israele lo scorso novembre. Haniyeh ha definito "miserabile" la mossa Usa che dovrebbe essere votata o domani o lunedì prossimo dall'Assemblea generale a New York. "Noi del Movimento di resistenza islamica-Hamas - ha scritto Haniyeh nella lettera inviata al presidente dell'Assemblea Maria Fernanda Espinosa - seguiamo con grande rabbia e condanna gli attuali e miserabili sforzi degli Usa non solo di adottare la narrativa israeliana del conflitto ma anche di fornire ogni materiale necessario e sostegno morale all'occupazione israeliana per continuare la sua aggressione contro il nostro popolo privandolo dei suoi diritti di base di libertà, indipendenza e auto determinazione garantiti da tutte le leggi internazionali".