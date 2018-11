Il presidente del Ciad oggi in Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 NOV - Dopo una serie di preparativi segreti, il presidente del Ciad, Idriss Deby, inizierà oggi una visita in Israele. Lo ha anticipato la televisione statale israeliana. Il Ciad e' un Paese islamico che non mantiene relazioni con Israele. La visita di Deby, secondo alcuni media locali, ha dunque un'importanza "storica". In programma, secondo le anticipazioni, un incontro col premier Benyamin Netanyahu.