80 razzi da Gaza Raid di Israele

Tensione altissima in Madio Oriente. Una salva di razzi è stata lanciata da Gaza verso il sud di Israele e quest'ultimo risponde con raid aerei sulla Striscia, uccidendo almeno due palestinesi.

Dopo le prime sirene, i sistemi di allarme hanno cominciato a risuonare ininterrottamente nelle zone israeliane a ridosso della Striscia. L'allarme è suonato perfino vicino al Mar Morto. Secondo la Radio militare i razzi sparati in circa 20 minuti sono stati 80, uno è caduto vicino a Sderot. Un autobus in Israele è stato colpito ed è rimasto ferito in modo grave un 19enne.





"Velivoli dell'aviazione israeliana stanno colpendo obiettivi terroristici in tutta la Striscia di Gaza". Lo riferisce il po

I lanci sono avvenuti "in risposta al crimine di ieri, il comando unificato delle fazioni palestinesi annuncia l'inizio di bombardamenti su insediamenti del nemico con salve di razzi", ha fatto sapere Hamas, che governo nella Striscia di Gaza, mentre si tenevano i funerali dei 7 miliziani, fra cui un comandante dell'ala militare di Hamas, uccisi ieri in un'incursione di soldati israeliani in territorio palestinese, costata anche la vita a un soldato israeliano. Operazione che il portavoce militari ha detto stato "nè un tentativo di rapimento, nè un'esecuzione mirata", ma" un'azione importante per la sicurezza di Israele".