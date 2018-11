Iran: inaugurato nuovo fighter jet

(ANSA) - TEHERAN, 3 NOV - La linea di produzione dei caccia di nuova generazione 'made in Iran' - Kowsar - è stata inaugurata alla presenza del ministro della Difesa, generale Amir Hatami oggi a Isfahan. Lo riferisce l'agenzia Irna.

La produzione dei nuovi jet da combattimento indica - ha sottolineato il generale Hatami citato dall'Irna - "le capacità degli esperti iraniani a dispetto delle sanzioni imposte a Teheran dai suoi nemici".

L'aereo da caccia Kowsar, inaugurato in agosto - ha aggiunto il generale - è "il simbolo della lotta contro l'arroganza globale e le eccessive richieste dei sistemi di ricerca del dominio, guidati dal 'grande Satana'", il termine usato dall'Iran per indicare gli Stati Uniti. Proprio ieri l'amministrazione americana ha annunciato il ripristino di tutte le sanzioni Usa sull'Iran che erano state revocate con l'accordo sul nucleare del 2015.