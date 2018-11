Egitto: strazio al funerale dei copti

Fra canti, preghiere, pianti e scene di strazio, si sono svolti in Egitto i funerali di sei degli 11 pellegrini copti uccisi in un attacco rivendicato dall'Isis e sferrato mentre su tre minibus tornavano da un monastero nel deserto. La cerimonia funebre, connotata visivamente da sei bare bianche, si é svolta fra severe misure di sicurezza in una chiesa di Minya, città a circa 260 km a sud del Cairo. Ad officiarla é stato l'anba Makarios, il vescovo copto di Minya. Cinque delle sei vittime di cui sono stati celebrati i funerali appartenevano ad una stessa famiglia e fra le bare c'erano quelle che racchiudevano il corpo di un ragazzino di 15 anni e di una bambina di 12. I copti sono i cristiani d'Egitto e la più numerosa comunità cristiana del Medio Oriente. Il presidente Abdel Fattah Al Sisi che gode del loro appoggio nonostante attriti interreligiosi nella popolazione a stragrande maggioranza musulmana, ha presentato le proprie condoglianze al patriarca della Chiesa ortodossa copta, Tawadros II.