Procura, Khashoggi strangolato subito

(ANSA) - ISTANBUL, 31 OTT - Jamal Khashoggi è stato strangolato subito dopo essere entrato nel consolato saudita a Istanbul, il 2 ottobre scorso. Lo sostiene in una nota l'ufficio del procuratore capo di Istanbul, Irfan Fidan, al termine degli incontri con il suo omologo saudita Saud al Mojeb, che questo pomeriggio è rientrato a Riad. Il corpo di Khashoggi, si aggiunge, è stato fatto a pezzi dopo l'uccisione per strangolamento nel consolato saudita a Istanbul e i suoi aguzzini si sono poi disfatti dei resti. Non risulta tuttavia che i resti siano stati trovati.