Gaza: scontri al confine, 5 morti

(ANSAmed) - GAZA, 26 OTT - Cinque morti e 85 feriti: questo il bilancio provvisorio fornito dal ministero della sanità di Gaza in seguito agli incidenti verificatisi oggi al confine con Israele fra molte migliaia di dimostranti e reparti dell'esercito israeliano. La cifra include un palestinese che è morto per una esplosione accidentale mentre, in apparenza, si accingeva a partecipare alle manifestazioni settimanali indette da Hamas nel contesto della Marcia del ritorno.