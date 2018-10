Moavero, Italia valuta stop armi a Riad

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - L'Italia sta "senz'altro valutando" la possibilità di bloccare la fornitura di armi dall'Italia all'Arabia saudita dopo il caso Khashoggi come ha già fatto la Germania. Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. "Peraltro non sono a conoscenza di situazioni specifiche riguardo a forniture in corso. Quindi valuteremo anche la questione alla luce di questo caso", ha aggiunto.