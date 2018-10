Conte, Mosca contribuirà a summit Libia

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "La Russia è fondamentale per la soluzione della crisi libica e Mosca assicurerà il suo rilevante contributo" all'esito della conferenza promossa dall'Italia a Palermo, sulla quale "ho ricevuto il pieno appoggio di Putin".

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa con il presidente russo a Mosca. "Appoggiamo gli sforzi dell'Italia per la crisi in Libia" ma non "so se potrò partecipare personalmente alla Conferenza" organizzata a Palermo, cui sarà comunque presente una delegazione di "alto livello", ha detto Putin.