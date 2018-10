Arresti 15 'terroristi' in Iran

(ANSA) - TEHERAN, 23 OTT - Quindici membri di "tre cellule terroristiche" che pianificavano attacchi a pellegrini iraniani diretti ai luoghi santi sciiti in Iraq sono stati arrestati, secondo quanto reso noto oggi dal ministero dell'Intelligence di Teheran, Mahmud Alavi.

L'operazione è stata compiuta nella provincia sud-occidentale iraniana del Khuzestan, confinante con l'Iraq. Secondo Alavi, gli arrestati progettavano di compiere attentati suicidi contro i pellegrini iraniani che in questi giorni si riversano in Iraq per raggiungere Karbala per la ricorrenza dell'Arbain, il quarantesimo giorno dopo l'anniversario del 'martirio' dell'Imam Hussein. Sono due milioni gli iraniani attesi in questi giorni a Karbala, di cui un milione e mezzo sono già arrivati nella città santa con una marcia che ha attraversato la frontiera irachena.