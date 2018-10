Siria: 32 morti in raid Coalizione Usa

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Almeno 32 civili, tra i quali 7 bambini, sono stati uccisi nell'est della Siria in raid aerei compiuti dalla Coalizione anti-Isis a guida americana sulla città di Susa, in un'enclave ancora controllata dalle forze jihadiste. Lo riferisce l'ong Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), che ha sede in Gran Bretagna ma dispone di una vasta rete di informatori in Siria.